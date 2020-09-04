США назвали «вмешательство» России в выборы пересечением «красной линии»

Соединенные Штаты дали понять России и Китаю, что вмешательство в американские президентские выборы – это «красная линия», заявил Белый дом.

«Мы провели красную линию, мы дали ясно понять Китаю, России, Ирану и другим странам, что <...> любой, кто попытается вмешаться в американские выборы, столкнется с чрезвычайными последствиями», – заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает ТАСС.

По его словам, Китай проводит наиболее масштабную программу оказания влияния на США.

«Есть Китай, у которого самая масштабная программа влияния на США с политической точки зрения. Есть Иран и есть Россия. Это три страны-противника, которые стремятся нарушить наши выборы», – заявил помощник американского лидера Дональда Трампа.

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай «планируют вмешаться» в выборы президента Соединенных Штатов.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой президента Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.