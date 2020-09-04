Американские военные обнаружили на орбите засекреченный китайский корабль

Многоразовый испытательный космический корабль, который в пятницу запустил Китай, обнаружен ВВС США на околоземной орбите, следует из данных опубликованных на специализированном сайте space-track.org.

Американские военные установили, что аппарат, который в каталоге космических объектов получил международное обозначение 2020-063А и номер 46389, обнаружен на орбите с наклонением 50,2 градуса, минимальной высотой 332 километра и максимальной – 348 километров, передает РИА «Новости».

Напомним, 4 сентября Китай успешно запустил многоразовый испытательный космический корабль. Аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса.