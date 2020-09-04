Финалисты чемпионата ArtMasters объединятся с участниками «Тавриды»

Взгляд
4 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 17:36  |  vz.ru
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«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

США помогут Газпрому подписать контракт с Китаем по второй «Силе Сибири» Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Новый газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» объединит газотранспортные системы запада и востока, заявил Газпром. Это позволит Москве оперативно перенаправить в Китай идущие сейчас в Европу объемы газа. Что этот газопровод даст России и стоит ли Европе опасаться «Силы Сибири – 2»? Подробности...
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Россия и Китай поборются за роль главного врага США

РФ и КНР остаются стратегическими партнерами, но в США болеют за разные команды Михаил Метцель/ТАСС
Ноябрьские выборы президента решат для Америки один из главных геополитических вопросов: кто ее главный противник и с чьим влиянием нужно бороться в первую очередь – России или Китая. Для Пекина ставка в этой игре значительно выше, чем для Москвы: там серьезно заинтересованы в том, чтобы в Белый дом переехал Джо Байден, обещающий обрушить на Кремль страшные кары. Подробности...
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Как «калужское чудо» работает на людей

Региональные власти прилагают усилия не только к тому, чтобы областной центр выглядел красиво Светлана Тарасова/РИА «Новости»
Как совместить меры по борьбе с эпидемией и поддержку промышленных производств? Создать комфортную жизнь для населения и одновременно экономить бюджет? Наладить обратную связь с гражданами, в том числе в социальных сетях? Рецепты управления регионом от и. о. губернатора Калужской области Владислава Шапши для специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву

Ангела Меркель уже сталкивалась с тем, что ее телефон прослушивали – правда, американцы Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Радиоэлектронная разведка Белоруссии «перехватила разговор», который доказывает, что дело об отравлении Алексея Навального является фальсификацией. По крайней мере, это утверждает белорусский лидер Александр Лукашенко. Как мог бы произойти подобный перехват и действительно ли у Белоруссии для этого есть технические возможности? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Большевикам доверять нельзя

Андрей Бабицкий, журналист
Суть большевизма – вовсе не диктатура пролетариата. Его вообще незачем привязывать к Марксу. Большевики – тоталитарная секта, члены которой убеждены в наличии единственно верного учения, которое «всесильно». Подробности...
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Нет оружия сильнее, чем деревянная шпага

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Как хотите, но трудно поверить в случайные совпадения. 1 сентября ушли из жизни педагог-новатор, писатель Владислав Крапивин и актриса Ирина Печерникова, сыгравшая учительницу английского в лучшем советском фильме о школе – «Доживем до понедельника». Подробности...
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Католицизм и православие столкнулись на белорусском майдане

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В Белоруссии сегодня две самых заметных конфессии – православие и католицизм. Именно они борются за внимание митингующих. Вся проблема в том, что у Восточной и Западной церквей слишком разные взгляды на революцию. Подробности...
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Россия и Китай столкнулись в США

Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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  • Да, надо перенести в Сибирь

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  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

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Вы как потребитель пользовались когда-либо книгой жалоб?
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    Финалисты чемпионата ArtMasters объединятся с участниками «Тавриды»

    4 сентября 2020, 17:25

    Финалисты первого национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters приедут на форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида-2020» в два потока – с 12 по 17 сентября и с 20 по 26 сентября.

    У более 100 победителей квалификационного этапа соревнования будет уникальная возможность объединиться с участниками «Тавриды» в творческие коллаборации и воплотить в жизнь свои креативные идеи, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Совместно с резидентами «Тавриды» участники чемпионата ArtMasters будут работать над реальными проектами и пройдут весь творческий процесс – от идеи до реализации. Финалисты распределятся по командам и проведут кастинг среди участников форума для создания и презентации своего креативного продукта. Отобрав артистов, вокалистов, музыкантов, танцовщиков и видеооператоров для коллаборации, команды должны будут представить совместный результат – видеоклип в направлении «Музыка» и фрагмент театральной постановки в направлении «Театр».

    «Для финалистов чемпионата ArtMasters коллаборация с участниками «Тавриды» – это шанс провести несколько дней в условиях творческого интенсива, попробовать себя в настоящей командной работе, снять видеоклип, поставить отрывок спектакля. Это реальный опыт, который даст возможность проверить себя в будущей профессии», – поделился Борислав Володин, руководитель дирекции национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters.

    Финалисты чемпионата ArtMasters заедут на форум в два потока: первый поток по направлению «Музыка» приедет с 12 по 17 сентября. Вторая группа, представляющая «Театр», с 20 по 26 сентября. Главные эксперты ArtMasters проведут для команд мастер-классы и лекции по своим направлениям.

    Среди спикеров ожидаются Елена Кипер, российский музыкальный продюсер, клипмейкер, композитор, поэтесса, сценарист и режиссер, Алена Оятьева, режиссер, сценарист, креативный продюсер студии «Союзмультфильм», Иван Бурляев, композитор, генеральный директор продюсерского центра «Золотой Век», автор музыки к более чем 50 фильмам, Анастасия Нефедова, главный художник Электротеатра Станиславский, куратор направления «Художник театра и кино» Школы дизайна НИУ ВШЭ, Андрей Караваев, главный оператор механики сцены в театре «Геликон-Опера», Владимир Овчинников, звукорежиссер и музыкальный продюсер, заведующий кафедрой звукорежиссуры в ГИТИСе, Ростислав Протасов, режиссер, художник и технический директор Московского музыкального театра «Геликон-опера».

    «Для молодых талантов общение с единомышленниками и признанными мэтрами индустрии – это большая поддержка. От мастер-классов, как правило, у участников самые большие ожидания. Полезные советы от опытных коллег – не просто мотивация для начинающих специалистов, но и профессиональные рекомендации от тех, кто сегодня работает в индустрии над реальными проектами», – добавил Борислав Володин.

    Кроме того, в рамках коллаборации чемпионата ArtMasters и «Тавриды» 5 сентября состоится уникальный пиротехнический и световой перфоманс – «Таврида Art Masters», который познакомит зрителей с историей двух героев: Тавриды - музы всех творцов и Мастера - талантливого создателя. Вместе они соединились в одно целое в танце, создавая шедевр искусства, настоящий Арт. Световое музыкально-танцевальное шоу подготовили художники по свету, композиторы-аранжировщики, звукорежиссеры, художники по костюму, художники по гриму чемпионата ArtMasters и артисты балета, представляющие один из творческих кластеров форума. Перфоманс станет первой творческой коллаборацией чемпионата ArtMasters и «Тавриды».

    В октябре участники ArtMasters смогут продолжить работу над творческими проектами, созданными на форуме «Таврида-АРТ», уже в Москве, а 21 октября лучшие проекты финалистов будут представлены на сцене Большого театра на гала-концерте. Финальные модули в индивидуальных состязаниях пройдут с 1 по 15 октября. Финалистам предстоит продемонстрировать свои навыки в творческой и технической части. Оценивать работу финалистов будут как члены жюри, так и экспертные зрители, которые смогут отдать свой голос онлайн за понравившегося претендента. Призеры, занявшие 1, 2 и 3 места, получат целевые денежные сертификаты, смогут пройти стажировку и трудоустроиться в крупную компанию, на телеканал или киностудию, в известные учреждения культуры, которые являются партнерами чемпионата, либо – в рамках партнерской программы – получить оборудование, необходимое для работы.

    Чемпионат ArtMasters проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и правительства Москвы. Стратегическим интернет-партнером чемпионата является Mail.ru Group.


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