Заслуженный учитель РФ призвал не увольнять красноярских педагогов за инцидент на линейке 1 сентября

Учителя, решившие не фотографировать школьника-инвалида вместе с классом по просьбе родителей, поступили непрофессионально, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. При этом он отметил, что не стоит увольнять преподавателя, который в данной ситуации пошел на поводу у родителей учеников

В Красноярском крае на линейке 1 сентября первоклассника-инвалида не стали фотографировать вместе со всем классом, после чего предложили сделать снимок отдельно. Региональная прокуратура организовала проверку соблюдения прав ребенка-инвалида.

«Это настолько непрофессионально – с точки зрения учителей – поддаваться требованиям родителей. С точки зрения родителей, это просто хамство и отсутствие элементарной порядочности. И то, что случилось в Красноярском крае, это дичайший случай», – сказал Ямбург.

По его словам, на протяжении всей жизни он занимался инклюзивным образованием, которое нацелено на интеграцию детей-инвалидов в социум. По отношению к инвалидам можно судить о зрелости общества, считает Ямбург.

«Учителя не должны были поддаваться довольно хамским требованиям родителей, потому что по отношению к инвалидам, мы можем судить о зрелости общества. А эта история дурно пахнет, подобного в школах не должно быть. Тем более, что сейчас в школах, помимо директора, есть еще и управляющие советы. Испортить парню праздник и вот так унизить – это недостойно ни педагога, ни человека», – считает заслуженный учитель РФ.

По его мнению, произошедшее должно стать темой обсуждения на педагогическом совете и родительском собрании в школе. При этом Ямбург подчеркнул, что ни в коем случае не призывает устраивать публичные разборки или увольнять преподавателя, который пошел на поводу у родителей учеников.

Ранее в петрозаводской школе директор отчитала ученицу 8 класса за слишком короткую юбку и назвала ее ноги «толстоватыми», позже мать девочки выложила запись инцидента в Сеть.