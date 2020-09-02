В красноярской школе решили сделать фото класса без ребенка-инвалида

Мать ребенка-инвалида Анастасия Смирнова из Красноярска рассказала, что ее сына не стали фотографировать в школе вместе с другими детьми.

Смирнова рассказала, что беспокоилась о том, как встретят ее ребенка в школе, потому еще до начала учебного года решила поговорить на эту тему с завучем. Она попросила представительницу учебного заведения подготовить родителей к тому, что в классе с их детьми будет учиться инвалид. После она поговорила и с будущим учителем. В частности, женщину волновал вопрос общей фотографии, передает «360».

«Давайте сфотографируем с Ваней и сфотографируем без него», – предложила педагог.

В результате детей фотографировали без мальчика-инвалида. Мама ребенка узнала об этом лишь после того, как родители опубликовали снимок в общем чате.

«Из всей школы подошла только завуч и сказала: «Я хочу с Ваней сфотографироваться». И она сфотографировалась. Вот и все», – резюмировала женщина.

При этом Смирнова просит не винить в случившемся учительницу: «Мы живем в такой стране, где долгое время у нас «не было» инвалидов вообще. Их прятали, их убирали. Учительница совсем не хотела меня обидеть. Человек живет в таком мире, в котором нет инвалидов. Она не знает, как может быть больно, когда невозможно зайти в какую-нибудь организацию, потому что там нет пандуса».

Женщина считает, что детям надо позволять общаться со сверстниками-инвалидами, и тогда во взрослом возрасте они будут относиться к этому вопросу по-другому: например, создавать нормальные условия для людей с ограниченными возможностями и понимать, что «угол пандуса должен быть такой, чтобы коляска легко закатилась».

«Он такой же пацан (как и другие). То, что сейчас происходит, это дискриминация. Не по отношению к моему ребенку, а по отношению ко всем. Когда инвалид интегрирован в общество, то дискриминация невозможна», – заключила Смирнова.

При этом директор школы заявила в беседе с журналистами, что «такой ситуации не было». Она посоветовала обратиться за комментарием в главное управление образования.

«В любом случае разговор был между двумя людьми. Я не могу говорить, была она (ситуация) или нет. Мое мнение, что мы не могли такого сказать», – подчеркнула руководитель школы.

В комитете образования Красноярска подтвердили факт происшествия.

«Для педагога это новый опыт, раньше она не работала с особенными детьми. Сейчас конфликт исчерпан, о чем мама написала на своей странице в соцсети», – рассказал начальник пресс-службы комитета Екатерина Усанова.

Напомним, в ноябре 2019 года второклассницу унизили за отказ родителей сдавать деньги для школы.