Политики из Европы увидели связь ситуации вокруг Навального с достройкой «Северного потока – 2»

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«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

США помогут Газпрому подписать контракт с Китаем по второй «Силе Сибири» Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Новый газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» объединит газотранспортные системы запада и востока, заявил Газпром. Это позволит Москве оперативно перенаправить в Китай идущие сейчас в Европу объемы газа. Что этот газопровод даст России и стоит ли Европе опасаться «Силы Сибири – 2»? Подробности...
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Россия и Китай поборются за роль главного врага США

РФ и КНР остаются стратегическими партнерами, но в США болеют за разные команды Михаил Метцель/ТАСС
Ноябрьские выборы президента решат для Америки один из главных геополитических вопросов: кто ее главный противник и с чьим влиянием нужно бороться в первую очередь – России или Китая. Для Пекина ставка в этой игре значительно выше, чем для Москвы: там серьезно заинтересованы в том, чтобы в Белый дом переехал Джо Байден, обещающий обрушить на Кремль страшные кары. Подробности...
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Как «калужское чудо» работает на людей

Региональные власти прилагают усилия не только к тому, чтобы областной центр выглядел красиво Светлана Тарасова/РИА «Новости»
Как совместить меры по борьбе с эпидемией и поддержку промышленных производств? Создать комфортную жизнь для населения и одновременно экономить бюджет? Наладить обратную связь с гражданами, в том числе в социальных сетях? Рецепты управления регионом от и. о. губернатора Калужской области Владислава Шапши для специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву

Ангела Меркель уже сталкивалась с тем, что ее телефон прослушивали – правда, американцы Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Радиоэлектронная разведка Белоруссии «перехватила разговор», который доказывает, что дело об отравлении Алексея Навального является фальсификацией. По крайней мере, это утверждает белорусский лидер Александр Лукашенко. Как мог бы произойти подобный перехват и действительно ли у Белоруссии для этого есть технические возможности? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Большевикам доверять нельзя

Андрей Бабицкий, журналист
Суть большевизма – вовсе не диктатура пролетариата. Его вообще незачем привязывать к Марксу. Большевики – тоталитарная секта, члены которой убеждены в наличии единственно верного учения, которое «всесильно». Подробности...
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Нет оружия сильнее, чем деревянная шпага

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Как хотите, но трудно поверить в случайные совпадения. 1 сентября ушли из жизни педагог-новатор, писатель Владислав Крапивин и актриса Ирина Печерникова, сыгравшая учительницу английского в лучшем советском фильме о школе – «Доживем до понедельника». Подробности...
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Католицизм и православие столкнулись на белорусском майдане

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В Белоруссии сегодня две самых заметных конфессии – православие и католицизм. Именно они борются за внимание митингующих. Вся проблема в том, что у Восточной и Западной церквей слишком разные взгляды на революцию. Подробности...
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Россия и Китай столкнулись в США

Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
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    Политики из Европы увидели связь ситуации вокруг Навального с достройкой «Северного потока – 2»

    4 сентября 2020, 16:07

    Европейские и немецкие журналисты в ситуации с блогером Алексеем Навальным продвигают имидж «кровавого» российского государства, пытающегося избавиться от соперников, заявил председатель «Прусского общества Берлин-Бранденбург» Фолькер Чапке (Volker Tschapke) в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    «В свете последних событий с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который находится в больнице Charite в Берлине с подозрением на отравление, европейские и особенно немецкие политики журналисты открыли новую страницу вопиющей русофобии. Многие из них продвигают теорию отравления, создавая классический имидж кровавого российского государства, которое пытается избавляться от своих соперников, как это было, по их мнению, с Сергеем Скрипалем. Тем не менее, этому нет никаких доказательств, а заявления немецких врачей практически не содержат подробностей», – пояснил Чапке.

    По его мнению, этот случай пытаются использовать для усугубления взаимоотношений между Германией и Россией, некоторые депутаты Бундестага предлагают отменить строительство газопровода «Северный поток – 2» в качестве наказания для России.

    «Сталкиваюсь с постоянной антироссийской пропагандой на разных уровнях, меня не удивляет такое отношение, но я не могу с этим согласиться. Одним из ключевых принципов любого демократического общества является преимущество сомнения: никто не может быть признан виновным до тех пор, пока не будет проведено надлежащее расследование. Жаль, что, похоже, этот принцип больше не работает в Европе», – отметил политик.

    Он пожелал Навальному скорейшего выздоровления и призвал немецких политиков придерживаться демократических ценностей. Также Чапке попросил их «перестать указывать пальцем» на российское правительство без какой-либо существенной доказательной базы.

    Также на тему ситуации с Навальным высказался Андреа Котарак (Andrea Kotarac), ассистент депутата Европейского парламента (Франция).

    «Дезинформация вокруг дела Навального подливает масла в огонь между ЕС и Россией. Если мы желаем ему всего наилучшего, мы можем спросить себя, кому выгодна эта эскалация напряженности во время восстаний в Белоруссии. Уж точно не России или Владимиру Путину», – отметил политик.

    Котарак подчеркнул, что Навальный – это не тот «великий противник, который заставит трястись Кремль», как объясняет французская пресса. По его мнению, российские службы не заинтересованы в использовании яда, который уже доказал свою неэффективность в деле Скрипаля.

    «Если бы русские хотели «подавить» Навального, его бы не лечили в Омске, и не отправили бы в Германию на лечение только для того, чтобы быть затем обвиненными в его отравлении», – отметил французский политик.

    Также не в интересах российского руководства травить блогера, когда происходят такие события в Белоруссии, пояснил помощник депутата Европарламента. «Эти обвинения в отравлении прозвучали на следующий день после ответа Меркель сенаторам США», – указал он.

    Тем временем издание «Sputnik Франция» отметило, что ситуация с блогером породила кризис, который «ставит палки в колеса» проекту прокладки газопровода «Северный поток – 2», в отношении которого Германия подтверждала свою заинтересованность.

    Котарак в интервью изданию указал на «специфический» геополитический контекст, на фоне которого происходит рост напряженности между европейскими столицами и Москвой.

    В первую очередь – это завершение строительства газопровода «Северный поток – 2». Вашингтон несколько месяцев громко заявлял о необходимости выхода Берлина из проекта, а три сенатора даже угрожали жесткими санкциями немецким компаниям, участвующим в проекте.

    1 сентября, за день до объявления об обнаружения в крови Навального следов «Новичка» канцлер ФРГ Ангела Меркель ответила американским сенаторам, что строительство газопровода, соединяющего Германию с Россией, будет завершено, напомнил Котарак.

    Он добавил, что США – не единственный противник «Северного потока – 2». 3 сентября Норберт Реттген, президент комитета по иностранным делам Бундестага, призвал ЕС аннулировать проект, чтобы «дать ответ » Владимиру Путину.

    Той же тональности придерживается и бывший посол Германии в Вашингтоне и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, отметил французский политик. Ишингер считает, что для того, чтобы «послать Москве четкий сигнал» высылка дипломатов будет не достаточна.

    В среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком»

    При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

    Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.


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