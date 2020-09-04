Цукерберг предсказал беспорядки в США после президентских выборов

После выборов президента США, которые запланированы на 3 ноября, в стране могут начаться массовые беспорядки, заявил глава американской компании Facebook Марк Цукерберг в интервью порталу Axios.

«К сожалению, я думаю, что есть высокий риск общественных беспорядков в период между самим голосованием и объявлением результатов», – передает слова главы Facebook ТАСС.

Он отметил, что многие избиратели в этом году будут голосовать по почте из-за коронавируса, поэтому итоги выборов могут оставаться неизвестными некоторое время. В связи с этим, по словам Цукерберга, Facebook и СМИ должны начать «готовить американцев к тому, что нет ничего незаконного в том, что подсчет голосов может занять несколько дней или даже недель».

Бизнесмен отметил, что Facebook будет помечать специальным знаком сообщения, направленные на «делегитимацию итогов выборов». Такой меткой будут помечаться и посты политиков, которые объявят о своей победе до подведения окончательных результатов.

«Я думаю, что нам надо сделать все возможное, чтобы снизить вероятность насилия и беспорядков после голосования», – отметил Цукерберг.

Напомним, американский президент Дональд Трамп считает, что Демократическая партия предлагает голосовать по почте, чтобы «украсть выборы» и «лишить американский народ справедливых и свободных выборов».

Позже Трамп призвал проголосовавших по почте американцев сходить на избирательный участок и попытаться проголосовать на президентских выборах во второй раз. Он объяснил, что таким образом избиратели смогут «убедиться, что отправленный по почте бюллетень подсчитан».