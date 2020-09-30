В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 24 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония», – приводит ТАСС текст сообщения.

Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов – 5254 человека.

Накануне умерли 27 пациентов с коронавирусом.

В Москве зафиксирован 292601 случай коронавируса, вылечились 248650 человек.

Напомним, второй этап вакцинации от коронавируса в рамках исследования начался в Москве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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