В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 27 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них «подтвержден диагноз пневмония», передает ТАСС.

Всего в Москве скончались 5230 вирус-положительных пациентов.

Днем ранее умерли 23 пациента с положительным результатом теста на коронавирус.

Напомним, домашний режим для граждан с хроническими заболеваниями, жителей старше 65 лет и беременных женщин будет действовать в Москве до 28 октября, сообщается в указе столичного градоначальника Сергея Собянина.

Кроме того, сотрудников компаний рекомендовано перевести на удаленный режим работы.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания правительства заявил, что понимает россиян, которым надоели маски, социальная дистанция и тем более изоляция. Однако, отметил российский лидер, COVID-19 – это очень опасный и тихий противник.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД