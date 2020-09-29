Путин обратился к россиянам, которым надоели маски и социальная дистанция

Президент Владимир Путин в ходе заседания правительства заявил, что понимает россиян, которым надоели маски, социальная дистанция и тем более изоляция. Однако, отметил российский лидер, COVID-19 – это очень опасный и тихий противник.

«Конечно, маски, социальная дистанция, самоизоляция, ограничения по местам учебы, работы, безусловно, людям надоели, и я их прекрасно понимаю. Как ни странно, до сих пор люди не всегда чувствуют, понимают, а поэтому не всегда верят, что мы столкнулись с опасным противником», – приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что «инфекционные заболевания, и COVID не в последнюю очередь, являются таким тихим, незаметным, но очень опасным противником, очень опасным врагом».

Глава государства подчеркнул, что руководители всех уровней должны тактично, но настойчиво объяснять людям необходимость мер защиты от коронавируса.

«Наша с вами святая обязанность, и профессионального сообщества, и руководителей всех уровней власти и управления, очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки и предлагать не обременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты. Надеюсь, мы так и будем действовать», – сказал он.

Путин отметил, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве по сравнению с другими регионами был и весной. Президент призвал регионы быть готовыми к любому развитию ситуации, передает РИА «Новости».

Также глава государства согласился с предложением вице-премьера Татьяны Голиковой установить до начала 2021 года доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, за фактически отработанные смены. При этом Путин поручил обеспечить финансирование доплат медикам, лечащим коронавирус, в октябре.

Кроме того, Путин поручил детально информировать россиян об отечественных вакцинах против коронавируса. «Надо будет обязательно организовать информационную кампанию, объяснять людям разницу, объяснять, кому что показано, какие вакцины для какой возрастной группы, какие для людей с сопутствующими какими-то проблемами здоровья. Надо обязательно это сделать после регистрации», – заявил глава государства, заслушав доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко о том, как ведутся работы по отечественным вакцинам против коронавируса.

Накануне Путин заявлял, что борьба с коронавирусом еще не закончена, терять бдительность нельзя.