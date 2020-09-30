Силуанов оценил идею отмены накопительной части пенсий

Отмена накопительной части пенсии – преждевременная мера, ее можно принимать только после создания добровольных пенсионных накоплений, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Наверное, этот вопрос можно будет рассматривать после того, как будет введена добровольная система накоплений», – цитирует Силуанова ТАСС.

По его словам, для людей нужно создать возможность, при помощи которой они смогут накопить себе на пенсию и после выхода на нее будут иметь «минимальное сокращение своих доходов».

«Поэтому давайте сначала создадим такую систему, а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям», – подвел итог министр.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением исключить накопительный компонент из системы государственного пенсионного страхования.