Киев предположил «человеческий фактор» в качестве причин авиакатастрофы Ан-26

Причиной крушения Ан-26 под Харьковом мог стать человеческий фактор, сообщил вице-премьер Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

«Следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Тем не менее, становится понятным, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях», – заявил Уруский в соцсетях, передает РИА «Новости».

Он добавил, что проводится расшифровка черных ящиков упавшего самолета. «Окончание процесса расшифровки ожидается на этой неделе», – указал вице-премьер.

Результаты ДНК-экспертизы для идентификации погибших должны прийти не менее чем через две недели, отметил Уруский.

Следователи назначили несколько медэкспертиз, провели выемку документов по организации и проведению полетов по этому делу, допросили более 40 свидетелей.

В Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26.

Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины еще в пятницу сообщила, что из 27 находившихся на борту Ан-26 погибли 25 человек, а двое курсантов, по данным губернатора Харьковской области Алексея Кучера, спаслись. Позже президент страны Владимир Зеленский сообщил, что выжить удалось только одному курсанту – Вячеславу Злочевскому, второй скончался утром в субботу.

Власти страны рассматривают четыре основных версии авиакатастрофы, в том числе неисправность самолета, а также ненадлежащую подготовку борта к полету.

Ранее сообщалось, что были извлечены черные ящики упавшего в городе Чугуеве в Харьковской области самолета.