МИД Ирака отреагировал на намерение США закрыть посольство в Багдаде

Намерение США закрыть посольство в Багдаде из-за обстрелов несет опасность и не обрадовало власти Ирака, заявил в среду глава МИД республики Фуад Хусейн, сообщает портал «Шафак ньюс».

«Мы совсем не рады первоначальному решению США уйти из Багдада, это опасно для нашей страны во всех отношениях, особенно в экономическом. Закрытие американского посольства пошлет неверные сигналы как экстремистам, которые вообразят, что одержали иллюзорную победу, так и иракскому народу, который будет думать, что окажется изолирован от мира. Это не поможет Ираку, и мы призываем администрацию в Вашингтоне пересмотреть свое решение», – передает его слова ТАСС.



«Защита дипломатических миссий – это обязанность правительства. Атаки на иностранные миссии – это прямое нападение на Ирак, и наше правительство серьезно относится к их расследованию и принятию необходимых мер безопасности», – отметил Хусейн.

По его словам, что Иран обещал «приложить усилия для поддержки стабильности Ирака». «Ирано-американская напряженность отражается в иракской реальности», – сказал глава МИД.



Напомним, по данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа предупредила власти Ирака о готовности закрыть американское посольство в течение двух или трех месяцев.

Глава правительства Ирака Мустафа аль-Каземи сообщил, что некоторые страны могут закрыть свои посольства в Багдаде из-за обстрелов дипмиссий.