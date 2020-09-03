Врио главы Иркутской области рассказал о новых мерах соцподдержки

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о пакете новых мер соцподдержки в регионе, которые касаются бюджетников и семей с детьми.

Кобзев провел пресс-конференцию по итогам девяти месяцев работы, в ходе которой рассказал о новых мерах соцподдержки, сообщает портал «Байкал 24».

Три новые выплаты нацелены на поддержку семей с детьми. С января 2020 года 98 тыс. детей в возрасте от трех до семи лет начали получать ежемесячную региональную выплату по 6 тыс. рублей. Появилась еще одна уникальная мера поддержки. С января 2021 года каждая семья станет получать по 24 тыс. рублей при рождении первенца.

Третья категория получателей – дети от 16 до 18 лет. Более 53 тыс. детей получат разовую выплату в размере 10 тыс. рублей. Получить ее можно будет уже в сентябре. Эта мера предназначена для поддержки семей в период пандемии. В России на каждого ребенка до 16 лет дважды проводили выплаты, но для семей с детьми от 16 до 18 лет выплат не было. И лишь немногие регионы смогли поддержать таким образом своих жителей во время пандемии.

Для детей с первых по четвертые классы уже с этого года будет организовано горячее питание в школах. Речь идет о тех учреждениях, которые не попали в программу федерального финансирования из-за отсутствия оборудования. В два раза, до 50 тыс. рублей, увеличены губернаторские стипендии одаренным детям. Их размер не менялся с 2002 года.

Отдельный пакет мер поддержки адресован бюджетникам. Кобзев восстановил ежегодные премии губернатора для работников культуры в размере 100 тыс. рублей. С 2020 года глава региона убрал ограничения на выплату премий к профессиональным праздникам врачам, учителям, соцработникам. До сих пор на нее имели право только те, кто проработал на одном месте больше года. Люди возмущались этим ограничением и считали его несправедливым.

«Нам было очень важно поддержать ветеранов, многодетных семей во время пандемии. У нас мерами поддержки пользуется более 750 тыс. жителей, это 30% населения. Все обязательства, которые были приняты в 2019 году, не урезаем. Мы все выполняем», – сказал Кобзев.

Ранее врио главы Иркутской области опроверг слухи о повышении тарифов на электроэнергию.