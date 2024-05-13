Куда ведет Казахстан китайский вектор

На прошедшем в Москве юбилейном саммите Высшего Евразийского экономического совета казахстанская сторона в лице президента Касыма-Жомарта Токаева акцентировала внимание на развитии торговли с «внешним контуром» и транзитного потенциала ЕАЭС.

Очевидно, что одним из важнейших партнеров этого внешнего контура является Китай, готовый инвестировать как в транзит, так и имеющий возможности по наращиванию товарооборота. Именно китайские масштабы дают зримые очертания большим транспортным и технологически емким проектам.

Связка Казахстан – Китай

В этом контексте Казахстан уже активно развивает многочисленные проекты с Китаем, стремясь занять ключевую позицию моста в Евразию и далее в целый ряд регионов: Ближний Восток, Закавказье и Европу.

Одним из таких крупных проектов стала новая железнодорожная ветка, которую активно строят по маршруту из казахстанского Аягоза до пограничного с Китаем перехода Бахты-Тачэн. Полное завершение проекта ожидается уже в 2027 году, что позволит почти в два раза увеличить пропускную способность казахстанских маршрутов – с 28 млн до 48 млн тонн. На сегодня между Казахстаном и Китаем действуют всего два железнодорожных перехода Достык-Алашанькоу и Хоргос.

Надо заметить, что такие проекты, как строительство новых сухопутных путей сообщения, невозможны без высокого уровня доверия. Собственно, ранее развитие транспортно-пассажирской и туристической инфраструктуры во многом упиралось в проблему привлечения пассажиропотока.

И Казахстан с Китаем сумели эту точку доверия найти, в частности введя полноценный безвизовый режим для граждан всех категорий паспортов.

К тому же правительство Казахстана ставит одной из ключевых задач наращивание экспорта обработанной продукции, включая более агрессивную торговую политику на китайском направлении. К примеру, Министерство торговли и интеграции РК начиная с 2020 года уже который год подряд выбирает Китай одним из ключевых рынков в рамках Программы экспортной акселерации.

В рамках данного проекта казахстанские производители несырьевых товаров и услуг получают полное сопровождение при выходе на китайский рынок – от поиска надежных партнеров, организации деловых встреч и выведения товаров на выставки до прочих мероприятий, способствующих усилению позиций казахстанских производителей.

Результат не заставил себя ждать – вкупе с большой заинтересованностью в китайских товарах как в России, так и в других странах Центральной Азии товарооборот Казахстана и Китая в 2023 году поставил рекорд, увеличившись на 30% по сравнению с 2022 годом и составив 31,5 млрд долларов, по данным казахстанской таможни. Данные китайской таможни еще более впечатляющие – 41 млрд долларов. Тем самым Китай на сегодня является главным торгово-экономическим партнером Казахстана.

Проект специального назначения

Проектом, которому особое внимание уделяет президент Казахстана, является открытие казахстанского транспортно-логистического центра в китайском городе Сиань.

Задача казахстанского терминала в том, чтобы сократить временные и финансовые издержки в формировании грузов, идущих через и в Казахстан. Железнодорожным перевозкам далеко не просто конкурировать с морскими, а потому одно из главных преимуществ – скорость – требует упростить все процедуры для компаний.

История этого объекта стартует с личной договоренности лидеров Казахстана и Китая: создать в рамках развития трансконтинентальных путей и возрождения «Шелкового пути» специальный логистический хаб, из которого будут стартовать маршруты Азия – Европа через территорию Казахстана.

Город Сиань как стартовая точка был выбран неслучайно. Древний «Шелковый путь» стартовал именно из этого китайского города, занимавшего важное географическое положение. Поэтому в городе Сиань располагается крупнейший в Китае сухой порт, в котором аккумулируется до 40% контейнерных поездов сообщением КНР – ЕС.

Также китайские партнеры в лице Huawei должны помочь казахстанской национальной железнодорожной компании «КТЖ» реализовать инновационный проект «Умная железная дорога». Эти меры по созданию новых инфраструктурных объектов призваны помочь Казахстану стать главным транспортным хабом Евразии.

Надо заметить, что к казахстанскому проекту стали проявлять активный интерес и другие страны. Особую активность демонстрируют российские компании, поэтому было заключено соглашение между китайской компанией по строительству и эксплуатации порта свободной торговли Сиань, российским «Славтранс-сервис» и АО «Казахстанские железные дороги».

Как отмечается в сообщении пресс-службы «Казахстанских железных дорог», соглашение станет значимым шагом в обеспечении высококачественных логистических решений. В частности, стороны планируют развитие линейных перевозок по маршруту Сиань – Алашанькоу – Хоргос – Селятино.

Европейские компании также видят большой потенциал в казахстанских усилиях по обеспечению взаимосвязанности Китай – Европа, в частности особый интерес Германии вызывает Транскаспийский маршрут (Middle corridor).

Транскаспийский маршрут показывает серьезный рост, за 2023 год было перевезено 2 млн 750 тыс. тонн грузов, что на 64% больше, чем в 2022 году. Причем одним из главных драйверов роста стала транспортировка нефти. При этом казахстанский терминал в сухом порту Сиань занимает важное место в планах развития Транскаспийского маршрута.

Туризм как народная дипломатия

Развитие железнодорожных путей сообщения касается не только грузоперевозок, запускаются новые туристические маршруты. Так, в текущем году был впервые запущен поезд по маршруту Алматы – Сиань.

Казахстанский город Алматы (Алма-Ата) по планам становится главным хабом в отношениях с Китаем, причем не только для Казахстана, но и для всей Центральной Азии. Из Алматы существуют ежедневные авиарейсы в Пекин и Урумчи казахстанских и китайских компаний, а также еженедельные рейсы в другие города. И этот процесс развивается.

На встрече с послом КНР Чжан Сяо премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сообщил о необходимости увеличить количество пассажирских авиарейсов. Помимо этого, казахстанский премьер-министр подчеркнул: «Казахстанско-китайские совместные проекты позволяют создавать высокотехнологичные предприятия по производству качественной и востребованной на рынке продукции. Сегодня на территории нашей страны успешно работают 3 тыс. совместных компаний. Это свидетельствует об устойчивости и продуктивности партнерства бизнес-сообществ двух стран».

Также серьезным прорывом и достижением партнерства казахстанского и китайского бизнеса стало подписание соглашения между ведущим казахстанским банком Kaspi и китайским Alipay о возможности использовать казахстанцами приложения казахстанского банка в Китае. Что снимает задачу обналичивать средства или же привязывать карточку к китайским сервисам.

Геополитические риски

Вместе с тем есть сложности геополитического характера, влияющие на поступательное развитие казахстанско-китайских отношений. А именно – стремительное ухудшение американо-китайских отношений и санкции США в отношении некоторых китайских компаний. В частности, Huawei, реализующей ряд инновационных проектов в Казахстане.

Если Россия благожелательно смотрит на стремительное развитие отношений стран Центральной Азии и Китая, то значительнее труднее предсказать, как будет развиваться ситуация с США, если там после очередных выборов к власти придет антикитайски настроенный ястреб, как, например, Дональд Трамп.

Полноценного ответа на это нет не только в Центральной Азии, но и в Китае, хотя одним из вариантов может быть создание мощной стабилизирующей надстройки в виде межрегионального сотрудничества в рамках евразийского партнерства с китайскими «Пояс и путь» и «Сообщества единой судьбы».

Автор принимает участие в Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Уфе 14–15 мая 2024 года.