Антонов: Запрет на импорт урана из России ударит по США

Tекст: Денис Тельманов

«Нынешний выпад – не только по России, но и по мировому рынку уранового топлива для АЭС – ведет к новым потрясениям в международных экономических отношениях», – заявил посол, передает ТАСС.

По словам Антонова, решение США нарушает хрупкий баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции.

При этом администрация США продолжает провальную линию нанесения стратегического экономического поражения России, подчеркнул российский посол.

Антонов считает, что США, не имея достаточного количества национальных обогатительных мощностей, наносят ущерб собственной экономике. Финансовые потери для США будут куда больше, чем для России, уверен дипломат.

«Санкционная политика администрации не приносит нужных результатов. Жизнь подтвердила, что экономика России готова к любым вызовам и оперативно реагирует на возникающие трудности, извлекая из ситуации даже дивиденды. Так будет и в этот раз», – отметил Антонов.

Напомним, что в понедельник президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт в США необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации.



