«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.12 комментариев
Байден призвал «не терять надежду» на освобождение заложников ХАМАС
Президент США Джо Байден призвал не терять надежду на освобождение заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.
«Никогда не теряйте надежду», – заявил Байден перед журналистами в Розовом саду Белого дома, когда его попросили уточнить, насколько он уверен в том, что ему удастся вернуть на родину заложников ХАМАС из числа американцев.
«Я никогда не теряю надежды», – добавил американский президент, сообщает ТАСС.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заверил ранее в тот же день, что Вашингтон «неустанно работает над прекращением огня и сделкой по заложникам».
«Израиль положил на стол [переговоров] прогрессивное предложение по прекращению огня и сделке по заложникам», – считает Салливан.
По его словам, мировому сообществу следует призывать ХАМАС вернуться за стол переговоров и принять сделку.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.
Ранее министерство здравоохранения Газы сообщило, что число погибших в анклаве при израильских ударах с 7 октября 2023 года превысило 35 тыс. человек, пострадали более 78,7 тыс. человек.
Только за сутки 12 мая в больницы Газы поступили 63 погибших и 114 пострадавших.
Представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убайда заявил, что один из заложников, который находился в плену у представителей группировки ХАМАС, умер от ран, полученных при атаке Израиля.