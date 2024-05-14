Байден призвал «не терять надежду» на освобождение заложников ХАМАС

Tекст: Денис Тельманов

«Никогда не теряйте надежду», – заявил Байден перед журналистами в Розовом саду Белого дома, когда его попросили уточнить, насколько он уверен в том, что ему удастся вернуть на родину заложников ХАМАС из числа американцев.



«Я никогда не теряю надежды», – добавил американский президент, сообщает ТАСС.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заверил ранее в тот же день, что Вашингтон «неустанно работает над прекращением огня и сделкой по заложникам».

«Израиль положил на стол [переговоров] прогрессивное предложение по прекращению огня и сделке по заложникам», – считает Салливан.

По его словам, мировому сообществу следует призывать ХАМАС вернуться за стол переговоров и принять сделку.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

Ранее министерство здравоохранения Газы сообщило, что число погибших в анклаве при израильских ударах с 7 октября 2023 года превысило 35 тыс. человек, пострадали более 78,7 тыс. человек.

Только за сутки 12 мая в больницы Газы поступили 63 погибших и 114 пострадавших.

Представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убайда заявил, что один из заложников, который находился в плену у представителей группировки ХАМАС, умер от ран, полученных при атаке Израиля.