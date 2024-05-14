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В Ираке при атаке террористов погибли пятеро военных
В Ираке при атаке террористов погибли пятеро военных, в том числе офицер
В центральной части Ирака в результате нападения террористов «Исламского государства*» (ИГ, организация запрещена в России) погибли по меньшей мере пятеро иракских военных, в том числе один офицер.
Еще пятеро военнослужащих получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Shafaq News.
Инцидент произошел на границе между провинциями Дияла и Салах-эд-Дин. Информация о потерях в рядах террористов не приводится.
Боевики ИГ были разгромлены в Ираке в 2017 году, однако силовые ведомства до сих пор проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ