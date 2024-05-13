США ждет финансовая катастрофа из-за госдолга, считает экс-глава Всемирного банка

Tекст: Денис Тельманов

По его мнению, это произойдет, когда будет введен лимит госдолга, что приведет к увеличению расходов и налоговых ставок, сообщает RT.



По прогнозу МВФ, в 2024 году государственный долг США превысит 123% ВВП и достигнет почти 134% в 2029-м.

Ранее Илон Маск предупредил об обесценивании доллара из-за госдолга США

Между тем, директор департамента Международного валютного фонда по бюджетным вопросам Витор Гаспар предупредил, что рост госдолга США «вызвал побочные эффекты в мире».

Глава американского Минфина Джаннет Йеллен заявила, что внешний долг США свыше 34 трлн долларов «пугает».