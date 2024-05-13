«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.8 комментариев
США ждет финансовая катастрофа из-за госдолга, считает экс-глава Всемирного банка
Бывший глава Всемирного банка Дэвид Малпасс считает, что в следующем году США ждет финансовая катастрофа из-за госдолга.
По его мнению, это произойдет, когда будет введен лимит госдолга, что приведет к увеличению расходов и налоговых ставок, сообщает RT.
По прогнозу МВФ, в 2024 году государственный долг США превысит 123% ВВП и достигнет почти 134% в 2029-м.
Ранее Илон Маск предупредил об обесценивании доллара из-за госдолга США
Между тем, директор департамента Международного валютного фонда по бюджетным вопросам Витор Гаспар предупредил, что рост госдолга США «вызвал побочные эффекты в мире».
Глава американского Минфина Джаннет Йеллен заявила, что внешний долг США свыше 34 трлн долларов «пугает».