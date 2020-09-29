Минск назвал Тихановскую «новой достопримечательностью» Литвы

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз отреагировал на встречу президента Франции Эммануэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

«Вы знаете, повестка дня визита президента Франции Эммануэля Макрона в литовскую столицу не особо удивляет. В принципе, создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения… С профессиональной точки зрения скажу, что не нужно тешить себя иллюзиями», – передает слова Глаза РИА «Новости».

По его словам, встреча Макрона и Тихановской не имеет практического смысла. Также он отметил, что по отношению к Белоруссии гораздо эффективнее будет использовать цивилизованные инструменты дипломатии, а не «грубое давление и навязывание своей воли соседу».

Во вторник Тихановская, находящаяся сейчас в Литве, рассказала об итогах прошедшей встречи с Макроном.

По словам Тихановской, президент Франции «пообещал сделать все, чтобы помочь в переговорах во время политического кризиса в нашей стране», а также помочь «в освобождении политзаключенных».