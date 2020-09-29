Россия и Белоруссия на форуме регионов заключили контрактов более чем на 700 млн долларов

Россия и Белоруссия в ходе VII Форума регионов подписали соглашений и коммерческих контрактов на сумму, превышающую 700 млн долларов, сообщил премьер республики Роман Головченко по итогам пленарного заседания форума.

«Итогом этой работы (в рамках форума – прим. ВЗГЛЯД) стало подписание порядка 70 соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов на сумму, превышающую 700 млн долларов. Документы будут способствовать углублению сотрудничества между нашими странами, а также обеспечат реализацию программ и договоров социально-гуманитарной сфере», – приводит его слова РИА «Новости».

Головченко выразил благодарность российским коллегам за активное участие в VII Форуме регионов и высказанную Белоруссии поддержку. Он обратил внимание, что на пленарном заседании принят проект итогового документа, который будет дополнен с учетом выступлений на форуме.

«В проекте итогового документа отражены намерения двух стран противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, попыткам манипуляции так называемой постправдой. Особое внимание акцентировано на сохранении мира, независимости и безопасности, а также необходимости патриотического воспитания молодого поколения», – добавил премьер Белоруссии.

VII Форум регионов прошел 28-29 сентября в режиме видеоконференции в связи с эпидемиологической обстановкой. Он был посвящен теме «Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России».

В приветствии участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии президент Владимир Путин заявил, что Москва и Минск будут вместе отстаивать правду о Великой Отечественной войне.