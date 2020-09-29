Водитель открыл стрельбу в ходе конфликта в Москве

Полиция начала проверку по факту стрельбы на дороге на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службы столичного главка МВД.

«В 13.47 поступило сообщение о конфликте между двумя водителями на Пролетарском проспекте», – приводит РИА «Новости» сообщение представителя МВД.

По его словам, один из участников выстрелил в другого из неустановленного оружия и скрылся с места происшествия.

В полиции уточнили, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов принимают меры для установления и задержания скрывшегося водителя. Проводится проверка.

Напомним, на прошлой неделе мужчина открыл стрельбу из травматического оружия в Москве.