Кинолог рассказал, как защититься от нападения стаи бродячих собак

Не стоит поворачиваться к стае бродячих собак спиной, а нужно резко наклониться к земле, чтобы создать видимость того, что человек намеревается что-то поднять и кинуть в животных – это отпугнет их, рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель Учебно-дрессировочного центра «Сириус», зооинженер-кинолог Андрей Цветков.

В Екатеринбурге на маму с коляской напала стая собак, состоящая из 15–20 животных. К счастью, женщина и ее маленькая дочь отделались просто разодранной одеждой. После инцидента она написала заявление в полицию.

«Во-первых, никогда не стоит спиной поворачиваться к стае. В отличие от других собак, служебных, прямой взгляд пугает дворовых. Они всегда пытаются атаковать сзади. Но не надо путать с ситуацией, когда человек попадает на какую-то территорию чужую, которую охраняет служебная собака. В этой ситуации, прямой взгляд будет, наоборот, провокацией, который побуждает к атаке», – говорит Цветков.

Во-вторых, продолжает кинолог, не стоит позволять себя окружать. То есть чтобы попытаться напугать безнадзорных собак, стоит резко нагнуться к земле, чтобы создать видимость того, что человек собирается что-то поднять и кинуть в животных. Также он изначально настоятельно рекомендует избегать мест, где собираются бродячие собаки, потому что провокацией к нападению стаи может стать, например, сука с щенками, которую все ринутся защищать, даже если человек к ней не планировал подходить.

«Резкие какие-то звуки тоже могут испугать. То есть тот же шуршащий пакет или еще что-то. То, что технически будет работать для отдельной собаки – это электрошокер. Всякие балончики, ультразвуки – вещи бесполезные. Ведь нападение собаки – это экстремальная ситуация. Но я не говорю, что человек должен долбить этим шокером всех собак подряд, которых испугался. Это применимо только в конкретной ситуации, которая может произойти – то есть во время атаки», – считает Цветков.

Кинолог также отмечает, что немаловажно и то, насколько человек сам себя уверенно чувствует. Если стаю собак пугаться (а собаки это чувствуют), пытаться убежать, то это тоже может сработать в качестве провокации, даже если животные не намеревались атаковать.

Ранее в городе Находке стая собак напала на восьмилетнюю девочку и покусала. О самом происшествии рассказала ее мама, которая в правоохранительные органы обращаться по данному поводу не стала.