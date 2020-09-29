Врач назвал вероятный пик заболеваемости COVID-19

В России в данный момент наблюдается естественный сезонный всплеск ОРВИ и гриппа, который обычно всегда бывает в начале октября, но ожидаемый пик – не вторая волна, а продолжение первой, заявила врач-биофизик, ведущий консультант проекта «Вакцина.ру» Нелли Cоседова.

Cоседова заявила, что в данный момент «мы видим лишь третью стадию клинических испытаний, рано говорить о массовой вакцинации, можно говорить о другой вакцинации – от гриппа», и «пик, который мы ожидаем, это еще не вторая волна, а продолжение первой», передает радио Sputnik.

«Мы получим естественный, сезонный всплеск ОРВИ и гриппа, это нужно обязательно отличать от коронавируса. Таким образом, мы не говорим о том, что идет вторая волна или сильный подъем, а просто говорим об увеличении контактов, вирусной нагрузки в связи с тем, что она приходит в семьи из закрытых детских коллективов, приходит к нам с увеличением миграции населения в летний период. В августе и начале сентября естественно количество соприкосновений было меньше – был отпускной сезон, дети не учились, контактов было меньше. Обычно количество вирусных заболеваний к середине ноября уменьшается», – добавила она.

Следующий, истинный пик заболеваемости, если вакцины от коронавируса еще не будет – это весенний подъем, отметила врач-биофизик

«Настоящий подъем заболеваемости коронавирусом можно ожидать в конце января, в феврале и марте, если к тому моменту в гражданский оборот не будет выпущено достаточное количество вакцины от COVID-19. Это сезонный подъем ОРВИ подобных заболеваний, к которым относится и коронавирусная инфекция в том числе», – сказала Cоседова.

До этого эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал о сроках наступления пика коронавируса в России: по его прогнозам, пик наступит через две-три недели. При благоприятном развитии ситуации количество заболевших может начать сокращаться уже через неделю, а в худшем случае пик придется на начало ноября.

Вместе с тем созданная учеными Федерального исследовательского центра Институт вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) модель распространения коронавируса выявила сочетание признаков, свидетельствующих о начале второй волны эпидемии.

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