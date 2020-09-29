Статистики спрогнозировали пик заражений коронавирусом в России

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал о трех сценариях развития событий, связанных с коронавирусом в России.

При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать.

«Самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября», – передает РИА «Новости» слова Тавадяна.

Эксперт отметил, что не видит смысла в введении строгих мер изоляции, так как не удастся достигнуть их соблюдения среди 80% граждан, а именно такой показатель, по его мнению, нужен для их эффективности.

Напомним, созданная учеными Федерального исследовательского центра Институт вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) модель распространения коронавируса выявила сочетание признаков, свидетельствующих о начале второй волны эпидемии.

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