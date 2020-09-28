Германия получила третий запрос от России по ситуации с Навальным

Германия получили третий запрос от России об оказании правовой помощи по инциденту с блогером Алексеем Навальным, передает агентство DPA со ссылкой на представителя Минюста Германии.

Он уточнил, что запрос поступил вечером 25 сентября, о содержании не сообщается, передает ТАСС. Комментариев от Министерства юстиции и защиты прав потребителей ФРГ пока не поступало.

Напомним, ранее Минюст ФРГ сообщил, что направит второй запрос российской стороны в Управление юстиции.

В среду в клинике Charite сообщили, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. Ранее власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Глава МИД России Сергей Лавров призвал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании блогера.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.