Путин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником – Днем работника атомной промышленности, который отмечается 28 сентября.

«Рад поздравить всех работников и ветеранов атомной промышленности России с профессиональным праздником. В этом году отечественная атомная отрасль отмечает свое 75-летие. И сейчас самые теплые поздравления и пожелания хочу передать ветеранам – тем, кто в трудные послевоенные и даже военные годы, и в последующие десятилетия закладывал и развивал прочные основы атомной индустрии», – приводятся слова главы российского государства на сайте Кремля.

«Мы по праву гордимся выдающимися учеными, конструкторами, инженерами, рабочими, стоявшими у истоков советского атомного проекта. Когда для судьбы нашего Отечества решалось очень многое, когда отсчет времени шел буквально на месяцы и недели, они сделали, казалось бы, невозможное: в кратчайшие сроки с нуля создали новую отрасль. Страна получила ядерное оружие, а это означало главное – покачнувшийся было стратегический баланс восстановлен, безнаказанная агрессия против нашего народа стала невозможной, мир, национальная безопасность державы гарантированы на десятилетия вперед», – добавил Путин.

Он особо отметил тот факт, что Россия в те годы стала «первопроходцем в использовании атомной энергии в мирных целях, что открыло колоссальные горизонты для социально-экономического развития регионов, промышленности, социальной сферы, для освоения просторов Арктики».

«Отдельное спасибо за преданность профессии хочу Отдельное спасибо хочу сказать людям, которые сохранили атомную отрасль в 90-е годы прошлого века. Порой не получая зарплаты, на одном чувстве долга, они оставались на своих постах, обеспечивали безопасность объектов, потому что просто не могли поступить иначе», – сказал президент.

«Сегодня атомная промышленность России, коллективы профильных предприятий, НИИ, КБ добиваются больших, значимых для всей страны результатов, прежде всего в развитии атомной генерации, при строжайшем соблюдении самых высоких требований и стандартов безопасности. Четкое, бесперебойное энергоснабжение обеспечивается в полном объеме, в том числе в текущем году, в сложных условиях борьбы с опасной эпидемией», – отметил Путин.

Он подчеркнул, что госкорпорация «Росатом» принимает активное участие в решении многих других «насущных и перспективных задач, создает востребованные цифровые, инновационные продукты, проводит глубокие исследования в области металлургии, медицины, экологии, является центром разработки технологий по обращению и ликвидации опасных отходов, играет важнейшую роль в комплексном освоении Северного морского пути, обновлении атомного ледокольного флота».

Также, по словам президента, крайне важны и международные проекты по строительству и обслуживанию атомных энергоблоков за рубежом. «Они тоже работают на репутацию России как страны высоких технологий и интеллекта, серьезного, ответственного партнера, мирового лидера в области современной, чистой атомной энергетики с уникальным сочетанием надежности и безопасности. Сейчас в обойме «Росатома» на разных этапах реализации проекты по сооружению сразу 25 энергоблоков в девяти странах, и это высочайший результат за всю историю отрасли», – сказал российский лидер.

«И конечно, хочу особо отметить вклад специалистов отрасли в укрепление ядерного щита России, в разработку и испытание новейших, не имеющих аналогов видов вооружений. Здесь часто приходится идти неизведанными, непонятными на первый взгляд путями. Этот поиск требует не только высочайшей квалификации, но и личного мужества. Знаю, что именно такие люди, многие из них совсем молодые, решают сейчас важнейшие задачи по обеспечению обороны страны», – добавил президент.

«История доказывает, что прорывные достижения в такой сложной сфере, как атомная индустрия, не бывают случайными. За ними стоят научные и инженерные школы, системная работа десятков предприятий и тысяч людей, качественное образование и система подготовки кадров. Сегодняшнее динамичное развитие отечественного атомного комплекса, то, что работа здесь вновь стала престижной, привлекательной для молодежи, доказывает, что такой потенциал у России есть. И мы будем его последовательно укреплять, достойно отвечая на геополитические и технологические вызовы XXI века», – подчеркнул Путин.

«Благодарю вас за отличную, результативную работу. Желаю вам новых успехов, разумеется, здоровья и всего самого лучшего – и вам, и вашим близким», – заключил президент.

Ранее Путин присвоил звание Героя Труда советскому и российскому физику-ядерщику Георгию Рыкованову.