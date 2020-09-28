Эксперт объяснил, почему на МКС не могут найти причину опасной утечки воздуха

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28 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:36  |  vz.ru
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Белоруссия желает стать морской державой за счет России

Морской порт вполне может стать достоянием Белоруссии, но при соблюдении ряда условий Екатерина Кузьмина/Ведомости/ТАСС
Президент Белоруссии озвучил свою голубую мечту – строительство собственного морского порта на российской земле. Эта идея не выглядит тотальным абсурдом, и в мировой практике имеются соответствующие примеры. Однако наглость Лукашенко заключается в условиях, которые он выставляет для такого строительства.  Подробности...
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Что помешало России и Японии заключить мирный договор

Владимир Путин и Синдзо Абэ могли подписать договор о мире, считает экс-премьер Японии Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: страны не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Лукашенко напрасно пошел на личный конфликт с Макроном

Лукашенко «пересолил», и теперь Макрон будет жаждать мести Gonzalo Fuentes,Sergei Gapon/Pool/Reuters
Получив совет от французского президента добровольно оставить свой пост, Лукашенко разродился сатирическим памфлетом, в шутку намекнув, что за интерес к Светлане Тихановской Эммануэлю Макрону придется отвечать перед женой. Подобные остроты – в стиле Батьки, но сейчас он выбрал максимально неудачное время для того, чтобы их использовать.  Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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России необходимо вернуть смертную казнь

Сергей Мардан, публицист
Убийство невинного ребенка в любой религиозной традиции всегда воспринималось как один из самых страшных грехов, не имеющий никакого оправдания, никакого прощения, не смягчаемый никакими обстоятельствами. Подробности...
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Перед Россией в Закавказье стоит задача фантастической сложности

Андрей Перла, Политолог
Россия, конечно, должна до самой последней возможности противиться тому, чтобы ее втянули в войну. Потому что случись такое, это будет русско-турецкая война, и ее последствия трудно вообразить. Подробности...
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Турция ищет повод для войны на Южном Кавказе

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Военная победа в ходе блицкрига в Карабахе, на которую рассчитывают в Турции, откроет дорогу к еще большей войне. Потому позиция «пусть сами разбираются» – это «умиротворение агрессора» в стиле лорда Чемберлена. Подробности...
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Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

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Туркмения добила русский язык

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

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    Эксперт объяснил, почему на МКС не могут найти причину опасной утечки воздуха

       28 сентября 2020, 13:10
    Фото: Roscosmos/Global Look Press
    Текст: Татьяна Косолапова

    Заниматься поиском утечек воздуха на Международной космической станции очень тяжело, потому что они могут быть закрыты предметами, а также приходится изолировать каждый отсек и наблюдать за давлением, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

    В августе текущего года на Международной космической станции (МКС) началась утечка воздуха, которая к сентябрю возросла до 1,4 кг в сутки. В связи с этим весь экипаж был вынужден изолироваться в российском сегменте.

    «Когда не знаешь где и что произошло, неприятность начинает увеличиваться, поэтому сейчас происходит довольно опасная вещь. А уже второй месяц не получается устранить утечку на МКС, потому что это очень тяжелая работа», – говорит Моисеев.

    Он объясняет, что на станции есть очень много возможных мест утечки: все стыковочные узлы; все узлы, где электрокабели выходят из станции наружу к солнечным батареям; всевозможные клапаны стравливания; связевые камеры. При этом часть подозрительных мест закрыта оборудованием. То есть нельзя просто так увидеть, что на станции что-то не так.

    Поэтому для поиска утечки используют ультразвуковые искатели, пытаются по звуку найти, продолжает эксперт. Также один из способов – это изолирование отсеков: то есть если в отсеке есть протечка, то сразу после его изоляции, в нем очень быстро начинает падать давление. Но при таком методе поиска космонавтам самим приходится изолироваться.

    «Очень удобно уходить (для изоляции – прим. ВЗГЛЯД) в наш модуль «Звезда», который самый крайний. Он в стороне от всего. Если доказано, что в нем нет утечки, то туда спрятаться и по очереди все изолировать. Но это очень тяжелая работа и не быстрая», – поясняет Моисеев.

    Исходя из того, что утечка воздуха на МКС начала уже исчисляться килограммами, то ситуация очень серьезная, считает эксперт. Он рассказывает, что один беспилотный корабль «Прогресс» доставляет в штатном режиме 50 килограммов воздуха для восполнения утечек.

    «Утечки есть всегда, но не такие большие. Соответственно, тут одного «Прогресса» для восполнения такой утечки не хватит. Тем более, что «Прогресс» у нас раз в четыре года запускается, а если утечку не устранить, то 50 килограммов воздуха чуть больше чем на месяц хватит. Правда, американцы тоже запускают свои корабли. Это уже действительно серьезная ситуация», – рассуждает Моисеев.

    Эксперт обращает внимание на то, что характер утечки гласит не о старении объекта, а свидетельствует о том, что где-то произошла неприятность. Если это место найти и устранить, то восстанавливается предыдущее положение. Он приводит в пример РКК «Энергия», которая недавно сообщила, что самый старый модуль МКС «Заря», который был запущен и состыкован еще в декабре 1998 года, проработает до 2024 года. При этом он добавил, что многие специалисты уверены, что он и до 2030 года пробудет в хорошем рабочем состоянии.

    «Но более подвержены износу те детали, которые соприкасаются с космосом. То есть внешняя конструкция периодически подвергается микрометеоритной и радиационной атаке, всевозможным нагревам. А наименее устойчивы к этим факторам пластиковые, резиновые уплотнители. Как раз те, которые должны изолировать станцию от утечек воздуха», – подытожил Моисеев.

    В хьюстонском центре управления полетом сообщили командиру МКС Кристоферу Кэссиди, что в американской части станции утечка воздуха не обнаружена. Сама трансляция переговоров ведется НАСА.

    Помимо Кэссиди, на борту находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

    Источник в главной оперативной группе управления российского сегмента МКС рассказал, что выводы по утечке на станции делать пока рано, но, возможно, она может происходить во время включения американской служебной аппаратуры.


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