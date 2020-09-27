Глава Армянской апостольской церкви прервал визит в Италию

Католикос Гарегин II срочно прервал свой визит в Италию, в ходе которого была запланирована встреча с Папой Римским, из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

«Находясь с визитом в Италии, во время которого должен был встретиться Папой Римским Франциском, прерываю его и срочно возвращаюсь на родину», – говорится в заявлении Католикоса в Facebook.

Католикос призвал народ к единству, а политические силы – поступиться противоречиями во имя защиты Родины.

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения заявила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. В Армении также объявлено военное положение.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил о жертвах и раненых среди гражданского населения и военных в результате обстрела со стороны Армении. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне. В Баку заявляли, что обстановка на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию.