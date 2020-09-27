Грузия заявила о готовности выступить посредником между Азербайджаном и Арменией

Взгляд
27 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:17  |  vz.ru
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Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

Современные российские самолеты могут получить выгоду от мирового кризиса Сергей Савостьянов/ТАСС
Увольнения сотрудников, работающих над самолетом Sukhoi SuperJet 100, задержка выхода в серию второго в современной России собственного лайнера – МС-21. Все это может создать не очень хорошее впечатление о состоянии российского авиапрома. Однако пандемия серьезно ударила по Boeing и Airbus, не затронув при этом наш авиапром. Более того, текущая ситуация может помочь российским самолетам на мировом рынке. Подробности...
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Рушатся стереотипы о российской политической элите

Среди участников конкурса есть уже состоявшиеся в политике люди АНО «Россия — страна возможностей»
Приятная внешность, подвешенный язык и штат политтехнологов – уже недостаточный для современного политика набор. Какими знаниями и профессиональными качествами должен обладать человек, желающий прийти на смену нынешним российским политическим деятелям, рассказывают наставники и участники конкурса «Лидеры России. Политика».  Подробности...
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Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

Массовое применение десанта стало одним из элементов учений «Славянское братство» Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
Демонстративный военный жест совершила Россия. В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО. Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии? Подробности...
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Зеленский боится примера, который украинцам показывает Лукашенко

Отношения Зеленского и Лукашенко испортились окончательно president.gov.ua
Еще недавно Зеленский и Лукашенко готовились вместе дружить против России, а теперь отношения Украины и Белоруссии стремительно ухудшаются. На чем была основана взаимосвязь Минска и Киева, почему сегодня Зеленский встал в ряды самых активных критиков белорусского президента и насколько далеко зайдет этот конфликт между двумя соседними странами? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Почему воссоединение России и Белоруссии выгодно всем

Дмитрий Ольшанский, публицист
Ни один серьезный европейский народ не пустит Белоруссию дальше людской, и трезвая перспектива на той стороне – это лет тридцать ожидания допуска в Евросоюз, тяжелая гастарбайтерская работа и толкание локтями в очереди между Косово и Боснией. Подробности...
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Первый Евросоюз создала Россия

Владимир Можегов, публицист
26 сентября 1815 года по инициативе императора Александра I три ведущие континентальные державы Европы – Россия, Австрия и Пруссия объявили об образовании Священного союза. Через некоторое время к Союзу присоединились практически все монархи Европы. Подробности...
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Интернет породил поколение «снежинок»

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поколение «снежинок» формировалось в условиях открытого доступа к интернет-информации, а отсутствие критичности мышления, данному поколению свойственное, позволило диагностировать у себя все описанные в психологии проблемы. Подробности...
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Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

Обсуждение: 6 комментариев

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 26 комментариев
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Грузия заявила о готовности выступить посредником между Азербайджаном и Арменией

    27 сентября 2020, 12:53

    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    МИД Грузии заявил о готовности «в любой форме способствовать деэскалации между Азербайджаном и Арменией для установления мира в регионе».

    Об этом грузинское внешнеполитическое ведомство заявило в воскресенье в связи с военными действиями между Арменией и Азербайджаном, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    МИД выразил «озабоченность» происходящим и надежду на «достижение соглашения о прекращении огня».

    В ином случае, отмечает грузинская сторона, происходящее «крайне негативно скажется на безопасности всего региона».

    МИД также призвал сопредседателей Минской группы ОБСЕ, международных акторов сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию и обеспечить конструктивный диалог.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила «крайнюю обеспокоенность» возобновившимися в воскресенье военными действиями между Арменией и Азербайджаном. 

    В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения заявила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта. 

    Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. В Армении также объявлено военное положение. 

    Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил о жертвах и раненых среди гражданского населения и военных в результате обстрела со стороны Армении. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. 

    Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне. В Баку заявляли, что обстановка на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.

    Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию.

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