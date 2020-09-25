Путин прилетел на вертолете на «Кавказ-2020»

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25 сентября, пятница | Последнее обновление — 14:10 | vz.ru
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Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus
Рушатся стереотипы о российской политической элите
Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО
Зеленский боится примера, который украинцам показывает Лукашенко
Кто заставил Су-35 стрелять по своим
Выступления в ООН показали, кто хуторянин, а кто глобалист
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ведущие – и не очень – лидеры мира выступили с видеообращениями в ООН. Из тональности этих обращений сразу понятно, кто является лидером великой державы, а кто – председателем колхоза. И дело тут даже не в размерах колхоза. Подробности...
Как норвежских эсэсовцев разгромили в карельских болотах
Тимур Шерзад, журналист
В войне с СССР в гитлеровских полчищах были представители почти всей Европы. Норвежцев в эсэсовских войсках насчитывалось не так уж и много – всего несколько тысяч человек. Но они там были. Подробности...
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Рижские шпроты пали жертвой грязных денег
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Прибалтийские республики за последние десятилетия создали-таки с нуля одну очень важную и финансово «жирную» сферу, работавшую на российский и в целом постсоветский рынок. Речь идет о банках. Подробности...
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Эстония пошла путем Украины
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Туркмения добила русский язык
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком
В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и ПятачокПодробности...
Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем
Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округаПодробности...
Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет
Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смогаПодробности...
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