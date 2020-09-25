Школьники собрали мусор в лесопарке Красногорска

Школьники из Подмосковья поддержали всероссийскую акцию «Экодежурный по стране». В подмосковном лесопарке вместе с юными жителями убрались губернатор Андрей Воробьев и министр просвещения Сергей Кравцов.

Экологическая акция началась в стране 17 сентября. За это время школьники собрали свыше 20 тонн мусора.

Одной из площадок для уборки стал лесопарк в Красногорске. К ребятам присоединились Воробьев, Кравцов и исполнительный директор «Российского движения школьников» Ирина Плещева. Все они занялись плоггингом – бегали трусцой, собирая под ногами весь встретившийся мусор.

«То, что наши ребята инициативные приходят, вовлекаются в движение, – это очень важно. Мы все любим чистоту и печалимся, когда на земле разбросано все то, что не радует глаз. Если начинать с детей, будет формироваться ценная культура, позволяющая городам быть чистыми», – передает телеканал 360 слова Воробьева.

Экологический марафон в «Изумрудных холмах» поддержали 100 учеников восьмых классов Красногорска. Ребята собрали мусор и разделили его, чтобы отправить на переработку.

Синий пакет – для пластиковых, алюминиевых или стеклянных бутылок, а черный – под неорганические отходы. Позднее, уже в финале всероссийской акции, подведут итоги и наградят тех, кто собрал больше всего мусора, придумал необычный формат. Полезный забег разбавили и другими активностями. В лесопарке подготовили интерактивные зоны. Например, там организовали мастер-класс по созданию «говорящих» табличек, призывающих сберечь природу.

Такие таблички символизировали послания к людям от природы. На них нанесли просьбы о помощи: «Не руби меня», «Не жги лес» и не только. Главное – быть ответственными перед окружающей средой.

«Здесь все очень правильно написано. И важно, что такие акции идут. Главное, чтобы это было интересно, чтобы сами школьники участвовали в них по всей стране. Важно сохранять природу, экологию. Здесь мы живем, эта работа важна», – сказал Кравцов.

Ребята пообщались с экспертами Российского движения школьников о правильном обращении с мусором. Развернули и выставку примеров переработки разных видов отходов. Показали мини-музей, в котором все из картона – мебель, игрушки и даже батареи.

Напомним, 17 сентября сообщалось, что министр просвещения России Сергей Кравцов намерен принять участие в акции Российского движения школьников (РДШ) «Экодежурный по стране», направленной на улучшение экологической ситуации в России.

Ранее во время визита на Дальний Восток премьер-министр России Михаил Мишустин призвал провести в регионе «генеральную уборку» и расчистить территории от свалок и «кладбищ» кораблей.