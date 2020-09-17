Министр просвещения примет участие в экологической акции Российского движения школьников

Министр просвещения России Сергей Кравцов намерен принять участие в акции Российского движения школьников (РДШ) «Экодежурный по стране», направленной на улучшение экологической ситуации в России.

Ранее во время визита на Дальний Восток премьер-министр России Михаил Мишустин призвал провести в регионе «генеральную уборку» и расчистить территории от свалок и «кладбищ» кораблей.

Готовность помочь школьникам выразил министр просвещения России. «Может быть [приеду] не во Владивосток, но где-то тоже приму участие», – передает слова Кравцова ТАСС. По его словам, человек является причиной большого количества мусора, поэтому именно он и должен заботиться о сохранении природы. «Потому что когда не пользуются контейнерами или бросают мусор на улице - это, конечно, не очень хорошо. Очень важно об этом помнить и самим не создавать экологических проблем», -– сказал министр.

«Я думаю, что эта инициатива очень важна, надеюсь, что она будет стремительно развиваться по всей стране. Это не разовая акция. Я думаю, как посол ООН, нам будет, что сказать миру. Я надеюсь, что [акция] вырастет в масштабный проект, наши дети смогут за счет своего опыта обратиться ко всем школьникам мира», – сказал в свою очередь посол доброй воли программы ООН по окружающей среде, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, отметив, что тоже намерен принять участие в проекте.

В РДШ уточнили, что акция пройдет с 17 по 27 сентября от Владивостока до Калининграда. Так, в Иркутской области в день начала акции школьники очистят берега озера Байкал от мусора, а также дадут старт челленджу по сбору макулатуры. 19 сентября школьники из Владивостока выйдут на берег бухты Лазурная и соберут мусор там, где очень часто любят отдыхать горожане.

В Карелии команда РДШ запустит ЮнЭк-марафон, в ходе которого ребята из разных школ Карелии проведут экоуроки и зеленые квизы в школах, организуют на выходных экосубботники и небольшие экоакции в подъездах по месту жительства.

Итоги всероссийской акции подведут 30 сентября. Те, кто провел самую масштабную акцию, собрал больше всего мусора и придумал самый необычный формат экологического мероприятия, получат призы, добавили в Российском движении школьников.