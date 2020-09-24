Mail.ru Group ответила на слова Тинькова о продаже Сбербанку

Компания Mail.ru Group не продается, она сама намеревается покупать, заявил представитель холдинга Сергей Лучин, отвечая на слова бизнесмена Олега Тинькова.

Олег Тиньков в четверг сказал, что на месте Сбербанка приобрел бы Mail.ru еще весной, когда стоимость компании была меньше.

«Mail.ru Group не продается. Напротив, сами планируем покупать, для чего и привлекли дополнительные 600 млн долларов», – цитирует ответ Лучина РИА «Новости».

Ранее компания сообщила, что привлекает около 600 млн долларов с помощью размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) на 200 млн долларов и конвертируемых бондов еще на 400 млн.

Между тем TCS Group (головная структура «Тинькофф Банка») начал переговоры о своей продаже Yandex N.V. Как ожидается, сумма сделки составит около 5,48 млрд долларов.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация не боится конкурентов на рынке.