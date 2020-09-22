«Яндекс» собрался купить «Тинькофф Банк»

TCS Group (головная структура Тинькофф Банка) начал переговоры о своей продаже Yandex N.V., говорится в сообщении компании.

По предварительной договоренности, «Яндекс» должен будет заплатить за каждую акцию по 27,64 доллара, таким образом, сумма сделки составит около 5,48 млрд долларов. По данным РБК, «Яндекс» купит «Тинькофф» с премией в 8% к цене закрытия GDR на торгах 21 сентября.

TCS Group подтвердила, что ведет переговоры с Yandex N.V. «Яндекс» может оплатить покупку TCS Group деньгами или своими акциями, передает РИА «Новости».

Для возможной сделки по приобретению до 100% TCS Group необходимо согласие акционеров «Яндекса». Решение будет принято на общем годовом собрании акционеров в случае, если стороны достигнут предварительных договоренностей по сделке. Пока не назначена дата, когда пройдет годовое собрание акционеров, передает «Интерфакс».

По данным торгов на Московской бирже, бумаги TCS Group Holding, в которую входит «Тинькофф банк», взлетели в цене на 7,3%, «Яндекса» – более чем на 3% на новостях о покупке TCS интернет-компанией. К 20.05 мск депозитарные расписки TCS росли на 6,68% – до 2 тыс. 84,8 рубля (ранее подскакивали на 7,3% – до 2 тыс. 96,4 рубля), акции «Яндекса» дорожали на 3,43% – до 4 тыс. 683 рубля.