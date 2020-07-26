Тиньков показал видео пересадки костного мозга

Российский бизнесмен Олег Тиньков, борющийся с лейкемией, опубликовал видео, в котором показал, как проходит трансплантация костного мозга.

На записи в Instagram бизнесмен лежит в палате, костный мозг пересаживают с помощью капельницы. Тиньков отметил, что точно так же происходит забор донорского материала. Он добавил, что вокруг данной операции существует много стереотипов, из-за чего многие люди ее боятся.

«Это действительно просто – это обычное вливание крови.Череп не разрезают», – написал предприниматель.

Бизнесмен уточнил, что донором для него стала немецкая девушка, и выразил сожаление в связи с тем, что в России всего 130 тыс. доноров костного мозга, тогда как в Германии их около 8 млн.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен помимо двух сепсисов еще и переболел коронавирусом.

В марте Тиньков заявил, что у него нашли острую форму лейкемии. По словам врачей, острый лейкоз – крайне опасное, угрожающее жизни заболевание, требующее незамедлительного медицинского участия.