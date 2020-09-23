Украина захотела ввести санкции против Wildberries и Ivi Греф отреагировал на сообщения о покупке «Тинькофф Банка» «Яндексом» 23 сентября 2020, 20:52

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал сообщения о предстоящей сделке между TCS Group, которой принадлежит «Тинькофф Банк», и компанией «Яндекс». «Мы не боимся конкуренции», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. Греф добавил, что Сбербанк уважает своих соперников на рынке. Напомним, накануне стало известно, что TCS Group (головная структура «Тинькофф Банка») начал переговоры о своей продаже Yandex N.V. Как ожидается, сумма сделки составит около 5,48 млрд долларов. Основатель TCS Group Олег Тиньков летом прошлого года в ходе Петербургского международного форума предложил основателю «Яндекса» Аркадию Воложу объединить бизнес. Волож тогда пообещал обсудить это предложение. Год спустя, в июне 2020 года, «Яндекс» и Сбербанк, с которым компания вела совместный бизнес с 2012 года, объявили о разделе активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в «Яндекс.Маркете», а крупнейший банк – долю «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах».

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях