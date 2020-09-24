Адвокат заявил о следах пыток на теле Тесака

Отец националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, нашел на теле сына следы пыток, заявил представляющий интересы семьи адвокат Алексей Михальчик.

«Отцу наконец-то показали тело, на нем гестаповские следы пыток - следы на голени, отсутствуют несколько ногтей», – сказал Михальчик РИА «Новости».

Юрист пояснил, что у него есть претензии и к экспертизе.

В среду Михальчик заявил, что Тесак не признавался в причастности к убийствам. Он сообщал, что в камере Марцинкевича велось видеонаблюдение, но оно не работало в день его смерти.

Неонацист Максим Марцинкевич умер в челябинском СИЗО. СУ СК сообщил, что осужденный оставил предсмертную записку. По сообщениям СМИ, в своей предсмертной записке Марцинкевич обратился к администрации следственного изолятора.

Следственный комитет России по Челябинской области пока не нашел оснований считать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер.

В СК сообщили, что у Марцинкевича «был очень серьезный» мотив для лишения себя жизни. Перед смертью Тесак, как сообщили в ведомстве, сознался в убийствах.