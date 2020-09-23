Адвокат опроверг сообщения о признании Тесака в убийствах

Националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, не признавался в причастности к убийствам, заявил адвокат Алексей Михальчик.

«Мой коллега, второй адвокат Максима, побывал в Челябинске и поговорил со следователем, который ведет проверку по факту гибели моего подзащитного. Он заявил, что Максима транспортировали из колонии в Москву для допроса в качестве свидетеля, и ни о какой его причастности к убийствам, тем более признании, в них речь не шла», – пояснил юрист ТАСС.

При этом в камере Тесака стояла видеокамера, которая не работала в день его смерти, сказал Михальчик РИА «Новости».

«В камере, где нашли тело Максима, было установлено видеонаблюдение, однако почему-то именно в день его смерти оно не работало», – указал он.

Адвокат уточнил, что следствие не намерено пока показывать отцу Марцинкевича материалы проверки по факту гибели сына.

«Результаты экспертизы по установлению причины смерти станут нам известны не ранее 5 октября. Что касается материалов проверки по факту смерти Марцинкевича, то следователь вовсе отказался знакомить отца с ними... Следователь сказал одну интересную деталь, мол, никаких претензий к Марцинкевичу со стороны СК не было, его перевозили в Москву в качестве свидетеля по некому делу, на допрос», – сказал Михальчик.

Напомним, неонацист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, умер в челябинском СИЗО. СУ СК сообщил, что осужденный оставил предсмертную записку. По сообщениям СМИ, в своей предсмертной записке Марцинкевич обратился к администрации следственного изолятора.

Следственный комитет России по Челябинской области пока не нашел оснований считать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер.

В СК сообщили, что у Марцинкевича «был очень серьезный» мотив для лишения себя жизни. Перед смертью Тесак, как сообщили в ведомстве, сознался в убийствах.