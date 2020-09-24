Кремль потребовал не допустить закредитованности регионов

Кабмин точечно и оперативно поддерживал и будет поддерживать регионы, важно избежать закредитованности субъектов коммерческими долгами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что регионы получали прямую поддержку федерального бюджета в это нелегкое время (в рамках антикризисных мер), в этом плане правительство действовало точечно и весьма оперативно», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, является ли кредитование регионов оптимальной антикризисной мерой.

При этом Песков напомнил, что в последние 10 лет принимались достаточно энергичные меры для сокращения и реструктуризации долговой нагрузки регионов. По его словам, ряд регионов тратили огромные средства на обслуживание долгов в коммерческих банках, долги брались под большие проценты.

«Была проделана титаническая работа, поэтому, конечно, здесь нужно будет действовать всем очень аккуратно. С одной стороны, очевидно, что предстоит поддерживать регионы. Но с другой стороны, важно избежать, – и об этом тоже, кстати, говорил президент неоднократно, – важно избежать возвращения в ситуацию, когда регионы просто несли такой непосильный груз долгов на своих плечах», – добавил Песков.