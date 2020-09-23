Абызову продлили срок ареста

Срок ареста экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова продлен, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Арест продлен до 25 декабря, передает РИА «Новости».

В четверг в Гагаринском суде рассмотрят иск Генпрокуратуры о взыскании с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход государства 32,5 млрд рублей.

В августе Следственный комитет завершил расследование дела Абызова. До этого Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства деньги Абызова на сумму более 32 млрд рублей.

Суд уже арестовывал два его дома, три квартиры и другую недвижимость, а также 437 млн рублей.