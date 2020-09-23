СК завершил расследование дела депутата Мосгордумы Шереметьева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении депутата Московской городской думы Олега Шереметьева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«Следствием установлено, что депутат Московской городской думы, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета города и личное обогащение, в период с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат думы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 850 тыс. рублей, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении последним заданий особой важности и сложности, а в действительности присваивал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, Шереметьев своими действиями причинил материальный ущерб бюджету Москвы в размере более 2 млн рублей.

«Следствием собраны доказательства подтверждающие виновность Шереметьева в инкриминируемом ему преступлении, в том числе записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены факты получения денежных средств, согласуются с выписками движения средств по банковским счетам, а также показаниями допрошенных по делу свидетелей», – отмечается в сообщении.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Ранее представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева о мошенничестве на 2 млн рублей при премировании своего помощника, решается вопрос о его задержании.

Напомним, при обыске в квартире депутата Мосгордумы Олега Шереметьева правоохранители обнаружили сильный беспорядок.

В Telegram-канале «Акитилоп» отметили, что Шереметьев стал депутатом благодаря поддержке «умного голосования» блогера Алексея Навального. «Сначала мы видим, как коалиция Навальный – коммунисты кричит о коррупционерах и мошенниках во власти, а потом наблюдаем, как сам Навальный протаскивает в МГД прокаженных любителей распилить бюджеты, прикрываясь красным флагом», – резюмируют в Telegram-канале.