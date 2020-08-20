СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Шереметьева

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20 августа, четверг  |  Последнее обновление — 08:43  |  vz.ru
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Разрыв с Россией вызовет крах белорусской экономики

Кризис власти в Белоруссии дорого обойдется ее экономике VASILY FEDOSENKO/Reuters
Политический кризис в Белоруссии бьет по макроэкономической стабильности страны, протесты на заводах лишают страну валютной выручки, а разрыв связей с Россией одним махом может уничтожить четверть национальной экономики. Такие последствия ждут соседнюю республику при самом печальном развитии ситуации.  Подробности...
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Оппозиция готовится отколоть Белоруссию от России

Оппозиция предлагает возвести границу с Россией и вступить в НАТО REUTERS/Vasily Fedosenko
Белорусская оппозиция представила план действий после захвата власти. Документ предполагает полный разрыв экономических, военных, религиозных и культурных связей с Россией. Если данный пакет мер введут – это будет фактическое объявление экономической войны России, считают эксперты. Причем проиграет в ней Белоруссия. Впрочем, у Запада для Минска, похоже, нет никакого сценария, кроме украинского. Подробности...
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«Троцкого ненавидят те, кто не любит революцию»

Троцкисты никогда не приходили к власти, и в этом их преимущество: они не отвечали за сделанные ошибки РИА Новости
«Троцкий отдал ряд приказов, о которых старался не вспоминать. Он несет свою долю ответственности за красный террор, но его белогвардейская пропаганда изображала главным виновником – «еврей убивает русских», – сказал газете ВЗГЛЯД историк и социолог Борис Кагарлицкий. В четверг исполняется 80 лет со дня убийства одного из главных сподвижников Ленина и злейшего врага Сталина. Подробности...
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Оппозиция хочет сменить Белоруссии ориентацию

Идеологи «старой» белорусской оппозиции призывают к разрыву дружеских отношений с Москвой Sergei Grits/AP/ТАСС
«Надо будет изучить вопрос, не противоречит ли членство в ОДКБ принципу нейтралитета. Если да, то, наверное, надо ставить вопрос о прерывании. А вот у Евразийского экономического союза, думаю, есть свой потенциал», – заявил газете ВЗГЛЯД один из членов координационного совета белорусской оппозиции Владимир Дунаев. Кроме того он назвал кандидата в президенты Светлану Тихановскую «лицом этого протеста, но не лидером», чьи заявления нет смысла обсуждать. Ранее президент Лукашенко упрекнул оппозицию в подготовке разрыва отношений с Россией. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Русская вакцина подействовала на западных журналистов

Андрей Бабицкий, журналист
Через месяц-другой, когда вакцина докажет свою пригодность, журналисты и эксперты – потешающиеся, критикующие, обвиняющие – забудут о том, что они говорили, и бросятся на поиски нового повода для развенчания России и ее лидера. Нет ни малейших сомнений в том, что они его найдут. Подробности...
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Как воспитать в российских военных «сознание победителей»

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Современная Россия должна найти более твердые основания своим военным традициям, чем идеологический фанатизм советских руководителей. Россия крайне нуждается в формировании определенного типа общественного сознания, особенно в военной среде – сознания победителей. Но как формировать сознание победителей, празднуя порою в реальности дни поражений, а не побед? Подробности...
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Проблемы здравоохранения не исчезнут с ковидом

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Много говорится о том, что коронавирус «давит» на систему здравоохранения. Так сейчас будет вторая волна давления от нелеченных и недиагностированных болезней. Подробности...
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Демократия без денег не работает

Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Шереметьева

    20 августа 2020, 08:10

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева о мошенничестве на 2 млн рублей при премировании своего помощника, решается вопрос о его задержании, сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

    «Главным следственным управлением СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», – передает ТАСС слова Ивановой.

    По данным следствия, депутат с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тыс. рублей с ложными сведениями о выполнении им заданий особой важности и сложности, а деньги потом присваивал.

    «Своими действиями он причинил материальный ущерб бюджету Москвы в размере более 2 млн рублей», – сказала представитель ГСУ. Сейчас с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. «Решается вопрос о его задержании и избрании меры пресечения», – добавила Иванова.

    Следователи совместно с прокуратурой Москвы пресекли его преступную деятельность. Уголовное дело возбуждено по материалам надзорного ведомства. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы, более 2 млн рублей за вычетом налога поступили на дебетовую карту помощника депутата.

    «В дальнейшем, депутат путем обмана ввел помощника в заблуждение, сообщив, что перечисляемые денежные средства необходимо обналичивать и передавать ему, поскольку они положены иным, официально неоформленным помощникам депутата», – сообщили в прокуратуре. 

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