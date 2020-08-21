СМИ показали бардак при обыске в квартире депутата Мосгордумы Шереметьева

При обыске в квартире депутата Мосгордумы Олега Шереметьева правоохранители обнаружили сильный беспорядок.

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Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева о мошенничестве на 2 млн рублей при премировании своего помощника, решается вопрос о его задержании.

По данным следствия, депутат с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тыс. рублей с ложными сведениями о выполнении им заданий особой важности и сложности, а деньги потом присваивал.