В Дании прокомментировали столкновение контейнеровоза с российским фрегатом

Датское руководство не в курсе причин столкновения контейнеровоза Ice Rose и российского фрегата «Казанец» у Эресуннского моста, сообщил дежурный сотрудник командования специальных операций Дании.

«Я не знаю, что вызвало инцидент... У нас нет информации о пострадавших людях ни на Ice Rose, ни на российском фрегате», – сказал РИА «Новости» офицер.

Он пояснил, что Дания задержала контейнеровоз для уточнения его состояния после столкновения с кораблем.

Судно Ice Rose принадлежащее швейцарской компании Maestro Shipping, было построено в 1985 году. Согласно данным из открытых источников, оно имеет валовую вместимость 12,4 тыс. тонн. Длина судна – 145 метров, ширина – 24 метра.

Собеседник агентства в штабе Балтийского флота сообщил, что «Казанец» прибудет в Балтийск 24 сентября.

«Корабль следует малым ходом со скоростью 6-8 узлов в свою базу – Балтийск. Двигатели исправны, поступления воды через пробоину нет, она выше ватерлинии», – сказал он.

Балтийский флот сообщал, что в результате столкновения фрегат «Казанец» получил пробоину выше ватерлинии.

Ранее датское минобороны сообщало, что российское военное судно столкнулось с контейнеровозом в проливе Эресунн, который разделяет Данию и Швецию. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.