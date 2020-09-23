Балтийский флот рассказал о столкновении кораблей у берегов Дании

Столкновение в Балтийском море возле Дании произошло между малым российским противолодочным кораблем «Казанец» и иностранным рефрижераторным судном из-за плохой видимости, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

«Утром 23 сентября 2020 года при прохождении Балтийской проливной зоны в условиях плохой видимости произошло столкновение рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов Ice Rose с малым противолодочным кораблем Балтийского флота «Казанец». В результате столкновения пострадавших среди экипажа российского корабля нет. Корпус малого противолодочного корабля «Казанец» получил пробоину выше ватерлинии», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

В Балтийском флоте добавили, что на данный момент российский корабль своим ходом движется в сторону пункта базирования в Балтийске.

«Выяснением причин и обстоятельств происшествия занимается комиссия Балтийского флота», – заключили в пресс-службе.

Ice Rose, по базе данных Equasis, находится в эксплуатации у швейцарской Maestro Shipping SA.

Ранее датское минобороны сообщило, что российское военное судно столкнулось с контейнеровозом в проливе Эресунн, который разделяет Данию и Швецию. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.