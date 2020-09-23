Российское военное судно столкнулось с контейнеровозом у берегов Дании

У берегов Дании российское военное судно столкнулось с контейнеровозом в проливе Эресунн, который разделяет Данию и Швецию, сообщило датское минобороны.

Инцидент произошел у Эресуннского моста, ближе к датской стороне, причина столкновения пока не называется, передает ТАСС со ссылкой на военное ведомство Дании. На место прибыли датские и шведские спасатели.

В районе столкновения наблюдался туман, отмечает телеканал SVT.

Источник агентства в службах судоходства пояснил, что в результате инцидента пострадавших нет.

«Малый противолодочный корабль столкнулся с рефрижераторным судном, шедшим под флагом Маршалловых остовов. Жертв и пострадавших нет, предварительно, корабль получил незначительные повреждения», – сказал собеседник.

С российским судном столкнулось грузовое судно Ice Rose, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные мониторинга морских судов.

Оно вышло из Петербурга и должно было прибыть в Гетеборг 23 сентября в 22.00 мск. В 10.59 мск оно сменило курс и начало двигаться по кругу, а потом в обратном направлении. В момент столкновения его скорость упала с 3,7 узлов (6,7 километров в час) до 0,3 узла (0,5 километра в час).

В район столкновения прибыл патрульный корабль ВМС Дании P523 и шведский буксир, а также вертолет шведских спасателей.

В августе греческий фрегат Limnos и турецкий фрегат Kemalreis (F-247) класса Barbaros «соприкоснулись» во время маневрирования в Восточном Средиземноморье.