Вице-канцлер Германии не увидел угроз для «Северного потока – 2»

Германия не будет реагировать на ситуацию с блогером Алексеем Навальным приостановкой строительства газопровода «Северный поток – 2», выразил мнение вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Шольц напомнил, что газопровод является частным энергетическим проектом, в котором участвуют многие компании. Вице-канцлер также отверг критику проекта со стороны США и ряда восточноевропейских стран, передает Deutsche Welle.

«И другие страны, которые сейчас нас критикуют, получают газ из России и не в меньших объемах, чем Германия», – подчеркнул вице-канцлер.

Он добавил, что Германия не зависит от поставок газа по строящемуся трубопроводу. «Наши поставки очень диверсифицированы», – указал Шольц.

Ранее российский посол в Берлине Сергей Нечаев выразил надежду, что правительство Германии останется приверженным реализации проекта «Северный поток – 2».

Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что главной целью раскручивания так называемого дела Навального для некоторых стран Запада является блокировка строительства «Северного потока – 2». Он указал, что усилия по блокировке строительства газопровода «представляют собой типичный пример недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа».

До этого немецкое издание Die Zeit сообщило, что Берлин предложил США миллиардную сделку, чтобы Вашингтон отказался от санкций против газопровода «Северный поток – 2».

В минфине Германии отказались от комментариев по поводу информации о попытке Берлина заключить соглашение с Вашингтоном об отказе от санкций против «Северного потока – 2». В правительстве ФРГ заявили, что переговоры Берлина и США по этой теме секретны.

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