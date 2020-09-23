Главного редактора газеты «Наша Нива» задержали в Минске

Главный редактор газеты «Наша Нива» Егор Мартинович задержан в Минске, у него в доме проходит обыск, сообщил правозащитный центр «Весна».

Правозащитники сообщили со ссылкой на жену Мартиновича, что «обыск связан со статьей в газете про «диджея перемен» Соколовского, который находился в изоляторе на Окрестина», передает ТАСС.

Сам Мартинович был задержан утром, когда выгуливал собаку.

Ранее силовики в Минске закрасили мурал с диджеями на «Площади Перемен».

Мурал представляет из себя трансформаторную будку, на которой жители нарисовали двоих диджеев, включивших песню Виктора Цоя «Перемен» на одном из городских мероприятий и после этого превратившихся в народных героев.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.