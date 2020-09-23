Суд в США отказался разблокировать активы родственника Вексельберга

Суд в Нью-Йорке отказал двоюродному брату российского миллиардера Виктора Вексельберга Эндрю Интратеру в разблокировке активов американских инвестфондов, замороженных минфином США из-за санкций против Вексельберга.

В июле 2019 года Интратер подал иск против Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США с требованием разблокировать активы ряда американских инвестфондов, чьим инвестором был Вексельберг, передает РБК.

По данным издания, в апреле 2018 года OFAC заморозило доли структур Вексельберга в нескольких американских инвестфондах, которые владели долями в портфельных компаниях и правами требования на 10 млн долларов к наследникам известного музыканта Принса.

Отмечается, что по «правилу 50» OFAC автоматически распространяет санкции на все компании, в которых подсанкционное лицо владеет 50% и более.

Управляющие компании Интратера имели право на долю в прибыли от этих инвестфондов или на комиссионные за управление ими. Но поскольку фонды были заблокированы по «правилу 50%», компании брата Вексельберга лишились доступа к этим активам и к доходу от них.

Издание уточнило, что защита Интратера в суде основывалась на четвертой поправке к конституции США (никто не может быть подвергнут «необоснованному изъятию собственности») и пятой поправке (никто не может быть лишен собственности без «надлежащей правовой процедуры»). При этом суд не поддержал такую точку зрения.

Уточняется, что «блокировка» активов в связи с санкциями формально не является их «изъятием», поскольку правительство США не забирает себе замороженное имущество.

В интервью New York Times Интратер заявлял, что Минфин США заблокировал активы на 250 млн долларов, доходы от которых ему причитаются.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российского миллиардера Виктора Вексельберга подвел под санкции единственный пункт в контракте.